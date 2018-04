Wortakrobaten am 15. April 2018 in der Stadthalle Attendorn

Attendorn – Am Sonntag, 15. April 2018, wird um 19.00 Uhr in der Stadthalle Attendorn zum ersten Mal „geslammt“. Sechs Bühnenautorinnen und -autoren aus dem gesamten Bundesgebiet reisen an, um sich mit ihren selbstgeschriebenen Texten zu duellieren. Das Publikum ist die Jury.

Die Texte sind so unterschiedlich wie die Künstler und reichen von Lyrik über Comedy und Kabarett bis hin zu Prosa und Rap. Verkleidungen, Instrumente und sonstige Requisiten sind verboten – es zählt nur der reine Vortrag. Nach jeweils sechs Minuten fällt die Publikumsjury ihr Urteil und bewertet die Darbietungen mit Applaus und Punkten auf einer Skala von eins bis … weiterlesen »