Vermeidbare Kreditfehler – darauf sollten Sie achten

Nie war es einfacher, einen günstigen und wie maßgeschneidert erscheinenden Kredit zu beantragen und eine sofortige Zusage zu erhalten. Das Internet macht es möglich und schafft eine Basis, Kredite fernab der Hausbank oder spezieller Kreditinstitute zu erhalten und mit wenigen Klicks zu mehr Liquidität zu gelangen. Zahlreiche Verbraucher nehmen Kredite in Anspruch und überbrücken damit einen vorübergehenden finanziellen Engpass, realisieren eine Anschaffung oder begleichen eine offene Rechnung. Um sich auf die besten Konditionen zu konzentrieren und am Ende nicht zu viel für einen anfänglich günstig erscheinenden Kredit zu bezahlen, sollten Sie mit Bedacht handeln und jedes Angebot entsprechend seiner Konditionen und der Details im Kleingedruckten prüfen.

Hier finden Sie die am häufigsten begangenen Kreditfehler und können mit dieser Kenntnis dafür sorgen, dass Ihr Kredit frei von unvorhergesehenen Mehrkosten und zusätzlichen Verbindlichkeiten bleibt.

Die Dispofalle – der Kredit mit enormen Mehrkosten

Nichts ist einfacher, als sein Konto für eine notwendige Rechnung zu überziehen oder das gewünschte Smartphone ganz einfach über den Dispokredit zu bezahlen. Sie brauchen keinen Kredit zu beantragen und sind auch dann liquide, wenn Ihr realer Kontostand auf Null steht und ohne den Dispo keine Verfügung zulassen würde. Statistische Ergebnisse zeigen auf, dass jeder fünfte Deutsche permanent oder mit langer Dauer im Dispo wirtschaftet und damit hohe Kosten für den zusätzlichen Verfügungsrahmen auf seine Agenda setzt. Haben Sie den Dispo erst einmal in Anspruch genommen, kommen Sie nur schwer aus dem Minus heraus und der Weg in die langfristige Wirtschaft jenseits der schwarzen Null ist vorprogrammiert. Anstelle durch die Dispofalle und den Fokus auf die schnelle Liquidität mit hohen Zinsen zu leben, sollten Sie über eine Umschuldung auf einen Kleinkredit oder Ratenkredit nachdenken und dabei einen weitaus günstigeren Zinssatz bevorzugen. So bequem der Zugriff auf Ihren Dispokredit des Girokontos auch ist, so hoch sind die Kosten, die Sie für diesen „Luxus“ aufbringen müssen.

Das Kleingedruckte – hier tummeln sich oftmals Mehrkosten

Sie haben einen Kredit beantragt, benötigen das Geld dringend und sind froh, dass der Geldgeber Ihrem Gesuch ohne lange Wartezeit und zahlreiche Fragen entsprochen hat. In der Freude über die Bewilligung sollten Sie nicht beherzt und umgehend zum Kugelschreiber greifen, sondern den Vertrag vor Ihrer Unterschrift auf Herz und Nieren prüfen. Viele Verbraucher übersehen das Kleingedruckte und gehen davon aus, dass sich hier nichts Ungewöhnliches findet und der Kredit genau zu den Konditionen gewährt wird, wie es vom Kreditgeber aufgezeigt wurde. Doch ist das Kleingedruckte das Herzstück eines jeden Vertrags und muss unbedingt kontrolliert werden. In diesen Zeilen finden Sie beispielsweise unzulässige Bearbeitungsgebühren oder eine Restschuldversicherung, von der Sie im eigentlichen Angebot nichts erfahren haben. Auch negative Konditionen, die nicht den Angaben des Kredits entsprechen und ohne den Blick ins Kleingedruckte verborgen bleiben, sind nicht selten Bestandteil eines sehr schnell und ohne Schwierigkeiten bewilligten Kredits. Haben Sie die vertraglichen Bedingungen mit Ihrer Unterschrift akzeptiert, werden Sie nur schwer und nicht ohne rechtlichen Beistand aus dem Vertrag gelangen und müssen mit den Einschränkungen aus dem Kleingedruckten leben.

Kein Kredit ohne Vergleich

Immer mehr Kreditgeber nutzen Email Marketing und senden Ihnen ganz ohne Aufforderung exklusive und nur für Sie persönlich erstellte Angebote zu. Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass es sich bei diesen Emails nicht um ein Angebot speziell für Sie, sondern um eine ausgeklügelte Marketing Strategie handelt. Wenn Sie gar keinen Kredit beantragt haben, wird ihnen kein Anbieter ein persönliches Angebot mit vorzugsweisen Konditionen unterbreiten. Sind Sie auf der Suche nach einem Kredit, können Sie sich mit einem in wenigen Sekunden realisierbaren Online Vergleich vor zu hohen Gebühren und schlechten Konditionen schützen. Neben dem Vergleich haben Sie die Möglichkeit, einen Kreditgeber anhand seiner Referenzen zu prüfen und sich in den Bewertungen anderer Kreditnehmer einen Überblick zur Performance, zur Seriosität und der Harmonie zwischen Kosten und Leistungen zu verschaffen. Da der Vergleich und die Einholung von Informationen kaum Zeit in Anspruch nehmen, müssen Sie auch beim eiligen Wunsch nach einem Kredit nicht auf diese Möglichkeit zur Ersparnis und richtigen Entscheidung verzichten.

Fazit

Je einfacher man an Geld gelangt, umso unvorsichtiger wird man. Die hier aufgeführten Kreditfehler sind gängige Praxis im Alltag vieler Verbraucher und lassen sich mit ganz einfachen Mitteln verhindern. Ehe Sie beherzt zugreifen und einen Kredit aufnehmen oder den Dispo bis an seine Belastungsgrenze ausschöpfen, informieren Sie sich über die Gebühren und alternative Möglichkeiten. Die kostenlosen Vergleiche online sind eine optimale Basis für eine Entscheidung, die Sie nicht nur zum Zeitpunkt der Beantragung, sondern auch in der Kreditlaufzeit mit günstigen Konditionen belohnt.