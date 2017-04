Umgestaltung der Attendorner Innenstadt

Mit der Niedersten Straße wird der nächste Bauabschnitt in Angriff genommen

In der Hansestadt Attendorn wird der nächste Bauabschnitt des Innenstadtumbaus in Angriff genommen.

Niederste Straße

Seit Dienstag, 18. April 2017, wird die Umgestaltung der kompletten Niedersten Straße angegangen. In diesem Zuge wird zu Beginn die Fahrbahndecke bis zu den Einmündungen Nordwall/Ostwall vollständig abgefräst. Die Niederste Straße wird daher ab der Einmündung Schemperstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Auch der Teilabschnitt der Niedersten Straße zwischen den Einmündungen Schemperstraße bzw. Am Kleinen Graben und Am Gerbergraben und den Einmündungen Nordwall/Ostwall wird für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt.

Hier erfolgt eine Freigabe für die Anlieger, um eine … weiterlesen »