Überholmanöver innerorts endet mit Überschlag

Attendorn – Am Montag gegen 16.40 Uhr endete ein Überholmanöver in Dünschede in einer Böschung. Ein 19-Jähriger aus Attendorn befuhr die Verbindungsstraße, von Heggen kommend, in Richtung St. Claas. Im Ortseingangsbereich überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte zurück in die ursprüngliche Fahrspur und überschlug sich. Schließlich kam das stark beschädigte Fahrzeug in einer ansteigenden Böschung auf der rechten Seite zum Stehen. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte, in dem unübersichtlichen Streckenabschnitt gerade noch bremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Der 19-Jährige und seine Mitfahrerin blieben bei … weiterlesen »