TV Attendorn lädt zum Jugend-Zeltlager ein

In diesem Jahr lädt der TV Attendorn 1900 e.V. alle jungen Sportler und Sportlerinnen aller Abteilungen ab dem 8. Lebensjahr zu einem gemeinsamen Zeltlager auf dem Naturcampingplatz in Kessenhammer ein.

Am späten Nachmittag des 01.06.2018 ab 17 Uhr wird zunächst damit begonnen die Zelte aufzubauen, bevor sich dann alle in das Abenteuer Zeltlager stürzen. Am nächsten Tag wird mit Spiel und Spaß der Biggesee und die Umgebung unsicher gemacht bevor abends beim gemütlichen Grillen der Tag langsam zu Ende geht. Am nächsten Morgen heißt es dann nach dem gemeinsamen Frühstück ab zurück in die Stadt. Die Anmeldung ist ausschließlich für Vereinsmitglieder … weiterlesen »