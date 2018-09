Siebte Attendorner Frauenmesse

Attendorn – Am Wochenende 27. und 28. Oktober 2018 findet unter dem Motto „Kompetent-Verbindend-Ideenreich“ bereits zum siebten Mal die Attendorner Frauenmesse in der Stadthalle Attendorn statt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Mehr als 40 Ausstellerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen präsentieren am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr ihre Angebote. Zudem gibt es an vielen der Ausstellungstände Workshops und Vorführungen.

Darüber hinaus wird ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit der Band ALTstattBUBEN, einer Modenschau des Modegeschäftes Frauensache(n), Tanzvorführungen des Prinzenballetts des Karnevalsvereins Neu-Listernohl, den „Sputnix“ des Turnverein Attendorn sowie der Tanzgruppe „Las Flamencas“ angeboten. … weiterlesen »