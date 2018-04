Samuraischwert als Notwehrmittel

Attendorn (ots) – Am Dienstag gegen 01.45 Uhr meldeten Anrufer der Polizei auf der Lübecker Straße einen lautstarken Streit. Dabei wurde eine Person mit einem Knüppel beobachtet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die Polizisten auf einen 26-Jährigen aus Attendorn. Zur Verwunderung der Beamten trug er ein Samuraischwert mit sich. Er gab an, von einem Bekannten und mehreren anderen Unbekannten mit einem Holzknüppel geschlagen worden zu sein. Zum Schutz und zur Eigensicherung habe er sich das Schwert besorgt und wolle jetzt nach Hause gehen. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte er keine Angabenmachen. Der 26-Jährige wies Verletzungen am linken Unterarm auf. … weiterlesen »