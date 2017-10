Reservistenkameradschaft Attendorn wird 55

Attendorn – „Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an“, sang zumindest Udo Jürgens. Dass das jedoch auch wesentlich früher geht, beweist in diesem Jahr wohl die Reservistenkameradschaft Attendorn, die auf ihren Gründungstag vor 55 Jahren mit großem Stolz zurückblickt.

Reservistenkameradschaft Attendorn – Ein Verein im besten Alter

Der Grundstein für die RK wurde im Jahre 1962 gelegt, indem sich eine „Hand voll“ Reservisten direkt nach Ableistung ihres Wehrdienstes in einer Attendorner Gaststätte trafen und beschlossen, eine Kameradschaft in ihrer Heimatstadt Attendorn zu gründen. Noch heute sind einige Gründungsmitglieder aktiv, so auch Stabsfeldwebel der Reserve Karl-Heinz Soyka, der über … weiterlesen »