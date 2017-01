Prinzenvorstellung der Karnevalsgesellschaft Attendorn e.v. „Die Kattfiller“

Kinderprinz Karneval 2014: Max I. (Bilsing)

Max I. (Bilsing) regiert den närrischen Nachwuchs in Attendorn! Er ist 9 Jahre jung und Schüler der Klase 4c der Sonnenschule.

Seine Eltern, Marion und Ulrich Bilsing, erfüllen ihrem Sohn einen lang gehegten Traum, denn Max hat sich schon vor langer Zeit um das Prinzenamt beworben. Seit 2010 gehört er dem Attendorner Kinderelferrat an und geniesst den närrischen Trubel. Seine „Ahnengalerie“ weist 2 Prinzen auf. Sein Ur-Urgroßvater war in Attendon und sein Großvater in Ennest Prinz Karneval.

Max I. zählt Schwimmen, Segeln, Golfen und auch Schlagzeug spielen zu seinen Hobbys. Somit wird es ihm nicht schwer fallen, auch als Kinderprinz „auf die Pauke zu hauen“. Als Pagen stehen dem neuen Kinderprinz sein Bruder Michel sowie sein Schul- und Sportfreund Leo Hesse zur Seite.

Seinen großen Einmarsch wird der Max I. am Samstag, 01.03.2014 in der Stadthalle Attendorn erleben. Dort beginnt um 14.00 Uhr die große Sitzung des Kinderkarnevals. Viele bunte Programmpunkte, die zum Mitmachen animieren und Überraschungen warten auf den Prinzen und die Kinder. Musik, Spaß und bunte Tänze werden für eine tolle Stimmung sorgen. Als besonderer Höhepunkt wird der Circus Gioco mit Superquatsch und Kokolores die Kinderprunksitzung bereichern!

Natürlich freut sich Max I. auch schon auf Rosenmontag, wenn er beim Karnevalszug der Kinder ab 15.00 Uhr auf dem prächtigen Kinderprinzenwagen durch die Straßen der Stadt fahren darf. Alle Kinder, und natürlich auch die Eltern, sind eingeladen, gemeinsam mit dem neuen Kinderprinzen Karneval in Attendorn zu feiern.

Jubelprinzen 2014l:

Gisbert I. (Wilmes): 25-jähriger Jubelprinz Sascha I. (Sommer): 25-jähriger Kinderjubelprinz

Achim I. (Brokamp): 40-jähriger Jubelprinz Jürgen I. (Wiederstein): 40-jähriger Kinderjubelprinz

Heribert I. (Franke): 50-jähriger Jubelprinz Peter I. (Kost): 50-jähriger Kinderjubelprinz

Prinz Karneval 2014: Jörg I. (Brokamp)

Jörg Brokamp ist neuer Prinz der Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ und kann als Jörg I. gefeiert werden.

Die neue Tollität ist seit 10 Jahren Mitglied des Elferrats und bekleidet seit 2005 das Amt des Schatzmeisters der KG. Zuvor war Jörg Mitglied der Prinzengarde Attendorn, deren Traditionsgarde er auch heute noch angehört. In jungen Jahren war er auch bereits 2 mal als Prinzenpage sowie im Kinderelferrat und der Kindergarde aktiv.

Mit Jörg I. freuen sich seine Gattin Katrin und Sohn Linus und natürlich seine Pagen. Diese sind sein Bruder Dirk und sein Freund Benedikt Gabriel. Sie werden dem Prinzen über die tollen Tage hilfreich zur Seite stehen.

Jörg ist von Beruf Steuerfachwirt und bei der C & S Steuerberatungsges. mbH mit Filialen in Olpe und Attendorn tätig. Er wurde 1976 geboren und ist von Geburt an Mitglied der Karnevalsgesellschaft. Kein Wunder, denn sein Vater ist Achim Brokamp, ehemaliger Schatzmeister und aktueller 40-jähriger Jubelprinz der Kattfiller. Großvater Hermann Brokamp war als Zeremonienmeister in Attendorn bekannt.

Neben dem Karneval ist Fußball das große Hobby des neuen Prinzen. Wer ihn kennt, weiß auch um seine Leidenschaft für Borussia Dortmund. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Jörg I. ein schwarz-goldenes Prinzenkostüm gewählt hat.

Der Prinz freut sich auf die tollen Tage mit den Kattfillern und Gästen.. Am Karnevalsamstag wird Jörg I. um 11.11 Uhr auf dem Alter Markt beim 16. Kattfiller-Gardebiwak aufmarschieren.. Nachmittags wir er die Sitzung des Kinderkarnevals besuchen, bevor es abends zur lockeren „Prinzensause“ geht. Im Restaurant Gasthaus ist das Hautpquartier des Prinzen. Jedermann ist eingeladen, dort bei Musik unbeschwert mit der Tollität zu feiern. Tags darauf, am Großsonntag wird Jörg I. mit dem Einmarsch in die Attendorner Stadthalle und der Großen Prunksitzung einen der Höhepunkte in seinem Prinzenjahr erleben.

Rosenmontags folgen die Besuche bei der Volksbank Bigge-Lenne, Sparkasse ALK, dem Seniorenhaus St. Liborius und abends der Lokale in der Stadt. Selbstverständlich wird er auch beim Kinderumzug am Rosenmontag sein, um dem närrischen Nachwuchs zuzujubeln.

Am Veilchendienstag folgt der große Karnevalszug durch die Stadt Attendorn. Anschließend wird bei der „Kattfiller-Sause“ in der Stadthalle weitergefeiert.

Die Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ freut sich auf die „tollen Tage“ mit ihren Prinzen, den Kattfillern und Gästen.

Bild- und Quellennachweis: Frank Theis, KARNEVALSGESELLSCHAFT ATTENDORN e.V. „Die Kattfiller“