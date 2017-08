PKW-Reifen zerstochen

Atendorn (ots) – In der Nacht zu Mittwoch zerstach ein unbekannter Täter an einem blauen VW-Touareg beide Reifen auf der Beifahrerseite. Der PKW stand auf einem Parkplatz vor der

Wohnanschrift des Geschädigten in der Kölner Straße. Der Schaden beträgt 500 EUR.

