Panoramavortrag “Wanderparadies Dolomiten” in Attendorn

Attendorn – In Kooperation von Stadtsportverband Attendorn und der VHS Olpe präsentiert Dieter Freigang (Netphen) am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Aula des Rivius-Gymnasiums in Attendorn auf einer 6×3-m-Leinwand seinen Panoramavortrag “Wanderparadies Dolomiten”.

Quelle: Civetta/Hansestadt Attendorn

Die Dolomiten sind das schönste Gebirge dieser Welt: unwirklich kühne Felsbastionen mit bizarren Steingebilden, himmelhohe Berggestalten und wilde Steilwände. In herrlichem Kontrast dazu finden sich liebliche Almwiesen und wanderleichte Ziele. Die Faszination dieser großartigen Bergarena mit vielen beliebten Touren zeigt dieser Vortrag.

Das Villnößtal mit der Peitlerkofel-Tour, über die Seiser Alm zum Schlern, die Wanderung durch den sagenumwobenen Rosengarten, die Überquerung des Sella-Massivs, der … weiterlesen »