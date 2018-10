„Oskar Schindlers Liste“ wird in Attendorn aufgeführt

Attendorn – Am Mittwoch, 7. November 2018, wird um 20.00 Uhr in der Stadthalle Attendorn das Schauspiel „Oskar Schindlers Liste“ aufgeführt.

Zum 110. Geburtstag von Oskar Schindler kommt das Stück in diesem Jahr erstmals mit Hauptdarsteller Stefan Bockelmann und dem Ensemble der Konzertdirektion Hannover von der Komödie am Altstadtmarkt auf die Bühne. Die Hansestadt Attendorn hat sich mit Blick auf die Veranstaltungsreihe „Shalom Attendorn 2018“ dafür entschieden, mit diesem Stück in die Theaterspielzeit 2018/2019 zu starten.

Quelle: Hansestadt AttendornAttendorn

Zum Inhalt: In Hildesheim lösen die Kinder des verstorbenen Ehepaars Staehr 1997 den Hausstand ihrer Eltern auf. Dabei finden sie einen Koffer mit Original-Listen, … weiterlesen »