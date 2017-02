„Oma zieht durch“ – Kriminalkomödie am 29. März 2017 in der Stadthalle Attendorn

Attendorn – Am Mittwoch, 29. März 2017, wird um 20.00 Uhr in der Stadthalle Attendorn die Kriminalkomödie „Paulette – Oma zieht durch“ von der a.gon Theaterproduktion München mit Diana Körner und Lutz Bembenneck in den Hauptrollen aufgeführt.

Wer sagt denn, dass Geld nicht doch glücklich machen kann? Oma Paulette muss von Grundsicherung leben, ist verbittert, bösartig und extrem rassistisch. Als der Gerichtsvollzieher auch noch die Möbel holt, reicht es. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und wird vom Sozialfall zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftsfrau.

Bild: Diana Körner, Wilfred Gebauer

Kleiner Schönheitsfehler: Paulette dealt mit Drogen. Und das zunächst ziemlich ungestört von der … weiterlesen »