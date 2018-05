NightWash Live im Juni in der Stadthalle Attendorn

Was als Geheimtipp in einem Kölner Waschsalon begann, begeistert immer mehr Menschen – auch in Attendorn. Diesmal dabei:

Simon Pearce

Foto: Rhein-Konzerte GmbH

Bereits seit seiner Jugend steht Simon Pearce vor der Kamera und auf der Bühne. Neben Rollen in den Serien „Solo für Sudmann”, „Sturm der Liebe” und den „Rosenheim Cops” spielte der gebürtige Münchner in verschiedenen Theaterstücken und war festes Ensemblemitglied der Sketchshow “Kanal Fatal” im Bayerischen Fernsehen. Nach seinem Schauspielstudium leiht Simon Pearce als Synchronsprecher vielen Serien- und Filmdarstellern seine Stimme. Um die Bühne in allen Variationen zu erobern hat er beschlossen sein komödiantisches Talent jetzt auch in seiner reinsten … weiterlesen »