Neue Ideen für die Waldenburger Bucht

Was könnte sich zukünftig in der Waldenburger Bucht verändern? Hierüber informiert die Hansestadt Attendorn am 15. November in der Stadthalle.

Die Hansestadt Attendorn lädt zu einer Informationsveranstaltung am 15. November in die Stadthalle ein

Die Hansestadt Attendorn lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Entwicklungen im Erholungsbereich Waldenburger Bucht“ am Donnerstag, 15. November 2012, um 19 Uhr, in die Stadthalle Attendorn ein.

Seit nunmehr 30 Jahren gibt es immer wieder einzelne Planungsabsichten im Bereich der Waldenburger Bucht, die jedoch nie zum Abschluss gebracht werden konnten. Aktuell hat ein Projektentwickler zusammen mit einem internationalen Hotelkonzern eine Planung für das Projekt Waldenburger Bucht aufgelegt. Sie beabsichtigen die Entwicklung eines Ferienhausgebietes.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt Attendorn haben die Entwickler sowohl das Strandbad als auch die Campinganlage konzeptionell in ihre Planungen des Ferienhausgebietes mit einbezogen. Denn in der Integration der bislang nebeneinander stehenden drei Bereiche wird ein großes Potenzial gesehen, die Waldenburger Bucht nicht nur touristisch deutlich aufzuwerten, sondern gleichzeitig auch für die heimische Bevölkerung einen großen Mehrwert durch eine deutliche Steigerung der Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Bürgermeister Wolfgang Hilleke lädt alle Interessierten in die Stadthalle ein: „Ziel unserer Informationsveranstaltung ist es, über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Waldenburger Bucht zu informieren. Während der Veranstaltung werden erste Entwicklungskonzepte und Ideen vorgestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, auftretende Fragen zur Planung zu stellen.“