Musik im Café Harnischmacher

Attendorn – Zum Abschluss seines Kulturprogramms 2018 lädt der Attendorner Kulturring am Sonntag, den 11. November um 17 Uhr zu konzertanter und unterhaltender Musik ins Café Harnischmacher ein.

Zu Gast sind der Gitarrist Thomas Hofer und der Geiger Daniel Dangendorf. Die beiden Künstler musizieren seit mehreren Jahren in dieser eher seltenen Duo- Besetzung und begeistern ihr Publikum durch ihre äußerst facettenreiche Interpretation der unterschiedlichsten Musikstücke. Thomas Hofer ist bekannt als Dozent an der hiesigen Musikschule sowie als Solist und Kammermusiker in verschiedenen Formationen, sein Duo- Partner ist nach mehreren Orchester- Engagements in Köln, Bonn, Duisburg und Wuppertal seit der Saison 2017/2018 … weiterlesen »