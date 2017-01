Mundgeruch adieu – Die E-Zigarette hilft!

Jeder Raucher kennt es: An der frischen Luft auf etwas zu warten oder der alltägliche Stress am Arbeitsplatz. Das Verlangen nach einer Zigarette wird gerade in diesen Situationen immer sehr stark. Laut Studienergebnissen rauchen heutzutage ca. 30% der Erwachsenen in Deutschland – das sind ungefähr 20 Millionen Menschen.

Stinkende Kleidung, Haare und brennende Augen: Vor vielen Jahren war das Rauchen in geschlossenen Räumen wie Gaststätten oder Kneipen noch erlaubt, bis sich das Gesetz geändert hat. Mittlerweile ist es nicht mehr gestattet in geschlossenen öffentlichen Räumen den Glimmstängel zu zünden. Eine e-Zigarette hingegen darf in einigen geschlossenen Räumen geraucht werden.

Wie funktioniert eine E-Zigarette?

Durch die e-Zigarette findet kein Verbrennungsprozess statt. Die E-Zigarette verfügt über eine elektrisch beheizte Wendel, durch die das flüssige Liquid verdampft wird. Beim Verdampfen inhaliert der Konsument den Nassdampf und pafft ihn aus.

Aber jetzt erst einmal der Reihe nach: Das Gehäuse einer elektronischen Zigarette, welches meist aus Aluminium besteht, kann durch leichtes Drehen in seine Einzelteile geschraubt werden. Kauft der Konsument das Produkt, steckt er die Einzelteile zusammen. Im Anschluss muss er die e-Zigarette erst einmal für eine bestimmte Zeit (je nach Art des Produktes) an das Ladegerät stecken, damit die Batterie im Produkt geladen wird. Richtig, eine e-Zigarette funktioniert, so wie es der Name schon sagt, elektronisch. Ein Feuerzeug ist nicht nötig. Nachdem der Ladezustand voll ist, füllt man sein Liquid in den dazugehörigen Behälter. Das Paffen kann beginnen!

Das Liquid

Das Sortiment der verschiedensten Liquidsorten ist kaum zu durchschauen. Es gibt Sorten in so gut wie allen Geschmäckern. Egal ob Tabakgeschmack, eine Obstsorte wie Melone oder Apfel, ein Hauch von Minze, Kaffee oder Latte Macchiato oder auch alkoholische Geschmacksrichtungen sind möglich.

Es gibt aber nicht nur verschiedene Geschmäcker, sondern auch unterschiedliche Nikotinstärken. Wenn man sich eine e Zigarette kaufen möchte, sollte man sich durch die Geschmäcker und Stärken im Shop testen.

Worauf muss ich achten?

Immer mehr Menschen steigen von der Zigarette auf eine e-Zigarette um. Viele Menschen schaffen es, durch die e-Zigarette rauchfrei zu werden. Hierfür ist besonders darauf zu achten, dass das Modell ausgewählt wird, welches den Nikotinbedarf für einen ganzen Tag befriedigt. Um ein Dampfvergnügen zu haben, und damit die Raucher nicht wieder rückfällig werden, ist die Akkuleistung des Gerätes ausschlaggebend.

Die e-Zigarette sollte keinen heißen Temperaturen ausgesetzt werden, der Akku darf nicht beschädigt sein. Sollte das Produkt sich in irgendeiner Art und Weise während des Gebrauchs oder zu einem anderen Zeitpunkt verändern, sei es im Geruch, der Form oder Ähnlichem, entfernen Sie die Batterie und benutzen die e-Zigarette nicht mehr.

Achtung: Der Kauf einer E-Zigarette ist für Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt!