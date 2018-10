Martini-Markt in Attendorn

Attendorn – Mit dem beliebten Martini-Markt am Wochenende 3. und 4. November 2018 verwandelt sich die Innenstadt von Attendorn wieder in einen voradventlichen Markt mit gemütlicher Atmosphäre.

Bunt, vielfältig und vorweihnachtlich. So wird sich der Martini-Markt mit seinen Marktständen und Attraktionen auch in diesem Jahr wieder präsentieren. Der Markt kann am Samstag nach dem Wochenmarkt von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr besucht werden.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Am Samstagabend findet zudem ein Lichter-Late-Night-Shopping bis 20.00 Uhr statt. Die komplette Innenstadt wird mit verschiedenen Effekten beleuchtet und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre.

Besonders der Sonntag lädt alle … weiterlesen »