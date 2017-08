Manfred Mann’s Earth Band in Attendorn

Attendorn – Die „Manfred Mann’s Earth Band“ kommt am Sonntag, 5. November 2017, in die Stadthalle Attendorn. Ab 19 Uhr präsentiert die Band auf ihrer „Greatest Hits Tour 2017“ ihre weltbekannten Songs. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wer kennt sie nicht, Hits wie „Blinded By The Light“,„Davy’s On The Road Again“,„Father of Day, Father of Night“,„Mighty Quinn“ oder „(I came) for you“ besitzen Klassiker-Status. Diese und viele weitere Songs wird die Manfred Mann’s Earth Band am 5. November in der Stadthalle Attendorn präsentieren.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Vor über 40 Jahren hat der südafrikanische Keyboarder Manfred Mann seine legendäre Earth Band gegründet, mit der … weiterlesen »