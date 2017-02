„Männer ohne Nerven“ – Herbert Knebels Affentheater ist am 13. Mai erneut zu Gast in Attendorn

Attendorn – Am Samstag, 13. Mai 2017, präsentiert Herbert Knebels Affentheater um 20 Uhr das neue Programm „Männer ohne Nerven“ in der Stadthalle Attendorn. Der Vorverkauf läuft bereits.

Und was sagt der Herbert selbst dazu?

Bild: lokomotiv.de

„Boh glaubse, schon wieder en neues Programm von Herbert Knebels Affentheater! Tja, und son neues Programm brauch natürlich auch en Name, und der is: Männer ohne Nerven. Jetz mach der eine oder andere denken, dat hab ich mir schon immer gedacht, dat die keine Nerven haben, sons würden se so Programme nich machen. Und dat stimmt auch!

Aber et gibt noch jede Menge Situationen im Leben von