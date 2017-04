Kreativmarkt am 25. & 26.03.2017 in der Stadthalle Attendorn

Attendorn – Unter dem Titel „Ausstellung für kreatives Gestalten“ präsentieren am 25. und 26. März 2017 in der Stadthalle Attendorn bereits zum 19. Mal im Rahmen des Kreativmarktes Freizeit- und Hobbykünstlerinnen ihre qualitativ hochwertigen Arbeiten und bieten sie zum Verkauf an.

In diesem Jahr präsentieren wieder rund 40 Ausstellerinnen aus der Region ihre unterschiedlichen Werke. Das Angebot ist vielfältig: Von Arbeiten aus Glas, Metall und Holz, Keramiken, Filzarbeiten, Teddys, Puppen inklusive Zubehör, Floristik bis hin zu Schmuck ist für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem werden handgesiedete Naturseifen, Papierkunst sowie in Handarbeit gefertigte individuelle Taschen & Accessoires angeboten. Für alle Interessierten werden … weiterlesen »