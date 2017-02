Kinderschminken im Attendorner Kinderclub

Attendorn – Am Karnevalsamstag, 25. Februar 2017, bietet der Attendorner Kinderclub eine Schminkaktion für Kinder an.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Die fünfte Jahreszeit ist auch für kleine Karnevalisten im vollen Gange. So findet unter anderem am Samstag, 25. Februar 2017, in der Stadthalle Attendorn der Kinderkarneval statt. Für diese Gelegenheit – oder einfach nur zum Spaß – können sich die Mini-Jecken im Kinderclub schminken lassen. Natürlich sind auch alle anderen Kinder zum Spielen und Basteln herzlich eingeladen.

Der Attendorner Kinderclub ist samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Kosten der Betreuung betragen 2,50 € pro Kind und Stunde (1,00 € für Geschwisterkinder).

Die weiteren … weiterlesen »