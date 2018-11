Jörg Knör – Der Sauerländer will überzeugt werden

Attendorn – Mehr als 70 Promis hat der Entertainer Jörg Knör bislang parodiert. Am Sonntag, 16. Dezember 2018, kommt der Wahl-Hamburger mit seinem Jahresrückblick der besonderen Art in die Attendorner Stadthalle. In einem Interview mit der Pressestelle der Hansestadt Attendorn erzählt er von seinen Projekten.

Am schlimmsten ist es für Jörg Knör, wenn jemand behauptet, er sei ein Imitator: „Eine Imitation ist die exakte Kopie von etwas oder jemand, also ganz unkreativ. Die Parodie ist die möglichst geistreich, humorvolle Interpretation – und damit wieder ein eigenständiges ‚Kunstwerk‘.“ Bei der Parodie ist es Knör ganz wichtig, dass das Publikum das prominente „Opfer“ … weiterlesen »