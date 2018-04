Im September ist wieder TRI-TIME beim TV Attendorn

Attendorn – „Es ist TRI-TIME“ lautet bereits zum 16. Mal wieder das Motto, wenn die Triathlon Abteilung des TV Attendorn am Samstag, den 01. September (erster Samstag nach den Sommerferien) wieder zu ihrem Kinder- und Jugendtriathlon einlädt. Das Besondere daran ist die angebotene Wettkampfform: Nicht die Streckenlängen beim Schwimmen, Rad fahren und Laufen sind vorgegeben und sollen in schnellster Zeit bewältigt werden, sondern es wird die Dauer der Einzelbelastungen vorgegeben. Während dieser Zeit darf dann jeder Teilnehmer so viele Meter sammeln wie er kann und möchte. „Alles findet ohne Druck und Zwang statt, das ist uns ganz wichtig“, lautet die … weiterlesen »