Im Attendorner Rathaus waren die Tiere los….

Attendorn – Was musikalisch passieren kann, wenn es in einem Affenkäfig zu langweilig wird, das konnten viele Kinder am vergangenen Sonntag im Attendorner Rathaus „hautnah“ miterleben.

Der Kulturring der Stadt Attendorn hatte zum Kinderkonzert in die Rathausgalerie eingeladen und freute sich über die vielen neugierigen (Vor-)Schulkinder, die bei hochsommerlichen Temperaturen zum „Zoobesuch“ gekommen waren.

Die Musiker des Kölner Forseti-Saxophonquartetts brachten die jungen Zuhörer mit ihren Instrumenten von der ersten Sekunde an zum Staunen und Lachen. Da kam ein Paradiesvogel (Magdalena Lapaj-Jagow am Sopransaxophon) zwitschernd von oben in die Rathausgalerie „geflogen", Frank Riedel am Baritonsaxophon schleppte sich als Elefant laut „trompetend" die Treppe