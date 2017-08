„Heimat shoppen“ in der Attendorner Innenstadt

Attendorn – Die Attendorner Geschäftsinhaber beteiligen sich am 8. und 9. September 2017 an den NRW-weiten Aktionstagen „Heimat shoppen“.

Unter dem Motto „Kauf da ein, wo du lebst!“ beteiligen sich Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen aus Attendorn erneut an der Imagekampagne „Heimat shoppen“, die in diesem Jahr am Freitag, 8. und Samstag, 9. September 2017, stattfindet.

Im Vordergrund der Kampagne stehen insbesondere die Darstellung des vielfältigen Angebotes an Geschäften und die Bedeutung einer attraktiven Innenstadt mit engagierten Akteuren für das Gemeinwohl.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Die Händler werden bei der Gestaltung der Kampagne vor Ort ihrer Kreativität freien Lauf lassen und gemeinsame sowie ganz individuelle Aktionen