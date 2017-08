„HanseNacht“ mit Late Night Shopping

Am Freitag, 25. August 2017, findet bereits zum 15. Mal die Attendorner „HanseNacht“ statt.

Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt bieten schöne Sommerschnäppchen an und stellen die neuen Herbst-Kollektionen vor. Im „Dom Carré“ gibt es wie in den Vorjahren Unterhaltung in feinster Weise. Die ansässigen Händler begrüßen die Besucher mit kühlen Getränken und guter Musik. Auch an „Harnischmachers Ecke“ wird etwas geboten. Es gibt Hamburger vom Grill, Cocktails und Livemusik.

Das beliebte Late Night Shopping von 18 Uhr bis 22 Uhr lädt zudem zum Shoppen und Verweilen ein. Wie in jedem Jahr sorgt die schöne Illumination der Außenfassaden für eine gemütliche Stimmung in … weiterlesen »