Handel mit Derivaten: Risiken und Chancen

Fakt ist, dass der CFD Handel extrem hohe Renditechancen verspricht, da der Einsatz von Hebeln zur Vervielfachung der Basiswertentwicklung führt. Dieser Umstand ist aber auch gleichzeitig der größte Nachteil – entwickelt sich der Markt nämlich in die andere Richtung, so sind hohe Verluste vorprogrammiert. Genau deshalb ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld mit dem Thema befasst, die Märkte kennenlernt und mitunter auch weiß, welche Instrumente zur Verfügung stehen, sodass das Risiko gemindert werden kann. Anfänger sollten daher im Vorfeld ihre Strategien über ein Demokonto erarbeiten und gegebenenfalls verbessern, sofern sie feststellen, dass diese kaum zum Erfolg führen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Handel über das Demokonto mit virtuellem Guthaben erfolgt, muss der Trader kein Risiko eingehen. Das Demokonto kann aber nicht nur Anfängern empfohlen werden, sondern auch Profis, die mitunter neue Strategien ausprobieren wollen. Zu beachten ist, dass aber nicht jeder Broker ein kostenloses Demokonto zur Verfügung stellt – diese Funktion sollte also im Zuge eines Brokervergleichs sehr wohl Berücksichtigung finden.

Es geht um die Reduzierung des Risikos

Wer das Risiko verringern will, der sollte sich nicht nur mit seiner eigenen Strategie befassen, sondern auch einen Blick auf die zur Verfügung stehenden Instrumente werfen. Das wohl wichtigste Instrument nennt sich Stop Loss. Erreicht die Position ein bestimmtes Niveau, so wird diese automatisch geschlossen – somit kann der Verlust im Vorfeld selbst definiert und automatisch begrenzt werden. Wer hier unvorsichtig agiert und auf die Stop Loss-Möglichkeit verzichtet, der muss mitunter sogar einer sogenannten Nachschusspflicht nachkommen.

Rutscht der Trader nämlich ins Minus, also übersteigt der Verlust das Gesamthuben des Handelskontos, so muss die Differenz durch zusätzliche Einlagen aus dem Privatvermögen ausgeglichen werden. Wer hier also unvorsichtig mit hohen Summen handelt, der kann mitunter Verluste einfahren, die sogar zum existenziellen Problem werden können. Genau deshalb ist es wichtig, dass noch vor dem CFD Handel all jene Hebel in Bewegung gesetzt werden, die das Risiko – so gut wie nur möglich – reduzieren. Erst dann sollte man erst jene Hebel aktivieren, die auch für hohe Gewinne sorgen können.

Auch für Anfänger interessant?

Der CFD Handel ist vor allem beliebt, weil man schon mit extrem niedrigen Mindesthandelssummen einsteigen kann. Das ist auch der Grund, warum sich nicht nur kapitalstarke Trader interessieren. Selbst Anfänger und Kleinanleger, die zu Beginn nur niedrige Einsätze riskieren möchten, können problemlos attraktive Gewinne einfahren. Vor allem dann, wenn sie mitunter erfolgversprechende Strategien verfolgen. Fakt ist aber, dass es keine Strategie gibt, die immer zum Erfolg führt. Wer mit CFDs handelt, der muss sich bewusst sein, dass Verluste dazugehören. Aus diesem Grund sollte man sich ein Tageslimit setzen – wie hoch soll der Gewinn und wie hoch darf der Verlust sein? Wurde einer der beiden Werte erreicht, sollte der Tag abgehakt werden.

Der CFD Handel kann keinesfalls mit dem Glücksspiel gleichgesetzt werden

Doch ist der CFD Handel vergleichbar mit dem Besuch in einem Casino? Viele Kritiker sind der Ansicht, der CFD Handel sei ein reines Glücksspiel – das ist jedoch nicht richtig. Wer sich im Vorfeld mit den Märkten, möglichen Entscheidungen und resultierenden Folgen und diversen Prognosen wie Aussichten befasst, der kann sehr wohl wissen, wie sich der Markt in den kommenden Stunden entwickeln kann.