Großes Street Soccer Turnier in Attendorn – In safe hands e.V. lädt ein

Am Samstag, den 12.05.18 findet in Attendorn von 10 Uhr bis 17 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses ein großes Street Soccer Turnier für die Kinder der Klassen 3 und 4 der Attendorner Grundschulen statt. Durchgeführt wird das Turnier, für das Bürgermeister Christian Pospischil die Schirmherrschaft übernommen hat, von der gemeinnützigen Organisation In safe hands e.V..

Die Organisation verfolgt das Ziel, über das Medium Fußball Kinder unterschiedlichster Herkunft zusammen zu bringen und ihnen Werte zu vermitteln. So sollen Integrationsprozesse eingeleitet und die sozial-emotionale Intelligenz der Kinder gefördert werden. „Bei den Grundschulen sind wir mit unserem Ansatz und unseren Zielen auf großes … weiterlesen »