Geo-Caching durch das mittelalterliche Attendorn

Olpe/Attendorn – Am 22 Mai 2018 bietet das Südsauerlandmuseum in Zusammenarbeit mit „Bigge-Elements” zwischen 11:00 bis 13:00 Uhr eine Geo-Caching Safari durch das mittelalterliche Attendorn an.

Das Programm eignet sich für Kinder ab 8 Jahre, die Kosten betragen 13,- EUR pro Kind.

Anmeldungen bitte unter 02722-3711 oder unter info@suedsauerlandmuseum.de

Mit Peter, dem Sohn des Kupferschmiedes Kannengießer und mit Maria, der Tochter des reichen Hansekaufmanns Reckhart, starten wir eine Zeitreise ins Jahr 1455. Wir begeben uns mit GPS-Navigation, Karte und Kompass auf Spurensuche. Auf dem Weg begegnen uns viele Abenteuer und knifflige Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Die Ausrüstung und die Anleitung wird … weiterlesen »