Erste Sport- und Gesundheitsmesse  in Attendorn

Attendorn – Die Hansestadt Attendorn plant in Zusammenarbeit mit dem „Zukunftsforum Gesundheit“ am Samstag, 16. März 2019, die erste Sport- und Gesundheitsmesse in der Stadthalle Attendorn. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Im Rahmen des LEADER-Programms wurden der Hansestadt Attendorn Fördergelder für das Projekt „Imagekampagne zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen“ bewilligt. Nach der Realisierung einer „Praxistour“ für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Attendorn ist nun eine Sport- und Gesundheitsmesse geplant.

Diese soll insbesondere der attraktiven gemeinschaftlichen Darstellung aller Gesundheits- und Sportakteure vor Ort, aber auch der Stärkung des Netzwerkes untereinander und der Gewinnung von potenziellen Fachkräften dienen. Akteure, die maßgeblich zu einem … weiterlesen »