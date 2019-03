Erste Sport- und Gesundheitsmesse in Attendorn

Attendorn – Am Samstag, 16. März 2019, findet zum ersten Mal die Sport- und Gesundheitsmesse in der Stadthalle Attendorn statt. Der Eintritt ist frei.

Aktive sportliche Betätigung, Gesundheitsvorsorge und Regeneration sind nicht nur im Alltag eng miteinander verflochten. Immer stärker rücken das eigene Wohlbefinden, die Gesundheit und der Sport in den Lebensmittelpunkt vieler Menschen.

Gesund leben heißt gleichzeitig auch: die eigenen körperlichen Grenzen erkennen, auf seinen Körper achten, einer gesunden Lebensweise gegenüber aufgeschlossen sein, den passenden Ausgleich zum Alltag finden und dabei Körper und Geist im richtigen Moment eine Auszeit gönnen.

Diese Vielfalt vereint die Erste Attendorner Sport- und Gesundheitsmesse. 35 Ausstellende aus … weiterlesen »