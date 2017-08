Die perfekte Illusion eines Pink Floyd-Konzertes

Die Tribute Band „Kings of Floyd“ tritt am 15. September 2017 in der Stadthalle Attendorn auf – 3 x 2 Karten zu gewinnen

Die Band „Kings of Floyd“ macht mit ihrer Konzertshow am Freitag, 15. September 2017, Station in der Stadthalle Attendorn. Die Hansestadt Attendorn verlost 3 x 2 Karten.

„Kings of Floyd“ wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rock Bands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Aufführungen auf allen möglichen Bühnen und Festivals in ganz Deutschland.

In einer famosen Live-Inszenierung bietet die Band eine