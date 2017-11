Das Stadtportal Attendorn ist ein perfekter Teil der Südwestfalen Nachrichten und für all diejenigen genau die richtige Adresse, wenn man über alles Wichtige auf dem Laufenden halten möchte. In diesem Portal findet man sowohl die wichtigsten und neuesten Nachrichten sowie aktuelle Veranstaltungen und wertvolle Tipps rund um die Stadt Attendorn. Gleichzeitig hat man immer auch die Möglichkeit, über entsprechende Links zu den Inhalten der Südwestfalen Nachrichten zu gelangen, wo es vor allem um die Themen Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur oder um sämtliche aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Olpe geht. Die Wirtschaft bildet dabei immer einen sehr großen Themenbereich, der immer auch um ein attraktives Portal für die Lehrstellen- und Jobsuche erweitert wird. Im Rahmen der wirtschaftlichen Nachrichten trifft man dabei immer häufiger auf das Thema Digitalisierung. Das ist nicht nur daran zu erkennen, dass immer mehr Kinder schon in die Welt des Internets und der Smartphones einsteigen, sondern auch immer öfter Firmen ihre Geschäftstätigkeiten auf das World Wide Web ausweiten. Das erfordert natürlich eine gewisse Fachkenntnis, die sich nicht nur auf das Erstellen der Webseite, sondern auch auf die Vermarktung bezieht. Damit man den richtigen und auch einen erfolgreichen Weg ins Netz einschlägt, spielt ein guter Partner in Form eines kompetenten Fachmanns wie Patrick Tomforde von Performanceliebe.de Berliner Str. 68 21614 Buxtehude eine wichtige Rolle.

Onlineauftritt als unverzichtbares Werbemittel

Der Weg ins Internet ist mittlerweile nicht mehr nur eine Alternative für Unternehmen, sondern aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung fast schon ein Muss, um sich im wachsenden Konkurrenzkampf nicht kampflos den anderen Anbietern zu ergeben. Aktuelle Studien, welche man sich auch von Patrick Tomforde und performanceliebe.de vorlegen lassen kann, zeigen deutlich, wie sehr sich die Verhaltensweisen der Verbraucher in die Richtung des World Wide Web entwickelt haben. Immer mehr Menschen nutzen das Internet, um nach Geschäften, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen oder auch sofort dort die entsprechenden Waren zu konsumieren. Das wiederum bedeutet für jeden Betrieb, dass es immer wichtiger ist, auch im Internet vertreten zu sein. Laut Agenturen wie performanceliebe.de von Patrick Tomforde ist der Internetauftritt nicht nur wichtig, wenn man seine Waren und Dienstleistungen online verkaufen möchte. Alleine schon für mehr Aufmerksamkeit und die Präsenz in den Köpfen der suchenden Verbraucher ist eine Homepage von sehr großer Bedeutung, weil viele eben nur noch dort nach passenden Adressen für das bestehende Bedürfnis suchen, statt sich auf den Weg durch die Stadt zu machen, um dort das entsprechende Geschäft oder den benötigten Dienstleister zu finden. Wer bei solchen Suchen dann nicht auftaucht, verliert die potenziellen Kunden schnell an den wirtschaftlichen Konkurrenten aus der Nachbarschaft, der eben genau diese Werbemaßnahmen vollzieht. Gerade wenn man ein Neuling auf dem Gebiet des Onlinegeschäfts oder -auftritts ist, spielt ein kompetenter Partner für die hilfreiche Unterstützung eine wichtige Rolle. In der Hansestadt Buxtehude ist es Performanceliebe.de gelungen, sich als eine der attraktiven Agenturen auszuzeichnen, die eine große Hilfestellung für das erfolgreiche Online Marketing darstellen.

Der Weg an die Spitze der Suchmaschinen

Eine Onlinepräsenz zu haben und von Nutzern entdeckt zu werden sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Masse an Internetseiten lässt es auf den ersten Blick sogar als sehr unrealistisch erscheinen, mit seiner Homepage überhaupt irgendwo dort aufzutauchen, wo es für den geschäftlichen Erfolg von Bedeutung sein kann. Patrick Tomforde von Performanceliebe.de Berliner Str. 68 21614 Buxtehude ist eine der Agenturen, die hier aber schnell zeigt, wie es durchaus möglich ist, auch als noch unbeschriebenes Blatt im Internet die Aufmerksamkeit der User auf sich zu ziehen. Das Zauberwort heißt dabei Suchmaschinen. Hier geben die Nutzer ihre Anfragen ein, um dann anhand der ausgeworfenen Ergebnisse das zu finden, wonach sie gesucht haben. Dabei ist festzustellen, dass meistens nur die Ergebnisse für die weitere Verwendung eine Rolle spielen, die ganz weit oben auf der ersten Seite zu finden sind. Der Verbraucher hat selten Zeit oder Lust zu scrollen und geblättert wird erst recht nicht. Eine der wichtigsten Aufgaben einer Agentur wie der performanceliebe.de von Patrick Tomforde besteht also darin, durch die so genannte Suchmaschinen Optimierung (Onpage SEO) dafür zu sorgen, dass die Inhalte der Homepage und der entsprechenden Angebote so aufbereitet werden, dass das Unternehmen häufig und weit oben in den Ergebnissen der Suchmaschinen auftaucht.

Hat man sich die Hilfe einer Agentur wie der performanceliebe.de um Patrick Tomforde gesichert, wird neben dieser Optimierung für die Suchmaschinen auch vieles anderes getan, um die Popularität der Seite im Netz zu stärken. So ist das so genannte Linkbuilding ein wichtiges Instrument. Hier bietet Patrick Tomforde mit performanceliebe.de den Service an, entsprechende Links so optimal zu platzieren, dass die Sichtbarkeit der eigenen Internetpräsenz optimiert wird. Hinzu kommt das Content Marketing, das nicht nur viele Besucher auf die Seite lockt, sondern vor allem diejenigen anspricht, die zur Zielgruppe gehören und somit am ehesten auch zu neuen Kunden werden. Wer also auf der Suche nach einem Partner für das wichtige Online Marketing ist, sollte sich rund um die Hansestadt die Namen performanceliebe.de und Patrick Tomforde merken.