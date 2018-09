Die Fairtrade-Stadt Attendorn zeigt erneut Flagge

Die Fairtrade-Stadt Attendorn zeigt auch in diesem Jahr anlässlich der „Fairen Woche“ Flagge.

Seit mehr als 15 Jahren lädt die Faire Woche bundesweit jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. In diesem Jahr findet die „Faire Woche“ vom 14. bis zum 28. September statt.

Bereits seit sieben Jahren darf sich die Hansestadt Attendorn Fairtrade-Stadt nennen. Erst letztes Jahr nahm Bürgermeister Christian Pospischil die Urkunde für die erneute Auszeichnung als „Faire Stadt“ entgegen.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Gut gelaunt befestigten Bürgermeister Christian Pospischil, Marion Terschlüsen von der Stadtverwaltung Attendorn und die Mitglieder … weiterlesen »