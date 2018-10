Die ersten „Pop-up Shop“  in der Innenstadt

Attendorn – Im Oktober 2018 öffnen in der Attendorner Innenstadt die ersten „Pop-up Shop“ ihre Ladentüren. In der Wasserstraße werden für einige Monate Mode für die ganze Familie sowie kunstgewerbliche Produkte angeboten.

Die Hansestadt Attendorn stellt in dem kürzlich erworbenen „Cohn-Komplex“ in der Wasserstraße leerstehende Ladenlokale für sogenannte „Pop-up Shop“ zur Verfügung. Bei diesen Shops handelt es sich um temporäre Geschäfte, die nur für einen begrenzten Zeitraum an einem Ort öffnen.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Nachdem diese Shops zunächst nur in Großstädten aufgetaucht waren, etablierte sich dieses neuartige Konzept immer häufiger auch in kleineren Städten. Ziel ist es, die Kundschaft mit innovativen Inszenierungen zu … weiterlesen »