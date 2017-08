Die Ehrenbürger von Texas zu Gast in Attendorn

Attendorn – Nach dem Auftakt mit Lumaraa und ÉSMaticx wird beim 2. Attendorner Kultursommer nun das Lasso geschwungen. Die Band Texas Lightning betritt am Mittwoch, 2. August 2017, um 20 Uhr die Bühne auf dem „Alten Markt“.

Ein Tornado voller Country-Musik überzog in den letzten Jahren unser Land, hinterließ jedoch keine Verwüstung, sondern Auszeichnungen und Ehrungen in Hülle und Fülle. Das Album „Meanwhile, back at the Ranch…“ der Band Texas Lightning wurde für über 100.000 verkaufte CDs mit Gold ausgezeichnet, die Nr. 1 Single „No No Never“ erzielte mit über 300.000 verkauften CDs sogar Platin-Status.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Bei so vielen Ehrungen in … weiterlesen »