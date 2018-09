Clubmeisterschaften im Golfclub Repetal 2018

Attendorn/ Niederhelden – Bei den diesjährigen Clubmeisterschaften des Golfclubs Repetal am vergangenen Wochenende konnte sich bei den Damen zum ersten Mal Agnes Geisel den Titel sichern: Mit 171 Schlägen nach zwei Runden verwies sie Alexandra Scheld (181) auf den zweiten Platz. Insbesondere am zweiten Tag spielte sie stark auf und ließ mit einer tollen 82er-Runde der Konkurrenz keine Chance.

Quelle: Golfclub Repetal

Bei den Herren führte bereits am ersten Tag Maurice Marke das Gesamtfeld an. Schon häufiger hatte er in den letzten Jahren versucht, den Titel als Clubmeister zu holen – geklappt hatte es bis jetzt noch nie. Mit einer starken 73-Runde … weiterlesen »