Chinesischer Nationalzirkus mit der Show „The Grand Hongkong Hotel“ gastiert am 07.02.2017 in Attendorn

Attendorn – Sie präsentieren mit Ihrem Ausnahmeensemble des Chinesischen Nationalcircus in Kürze ihre neue Show the grand HONGKONG Hotel. Worauf können die Zuschauer sich bei Ihrer Produktion freuen?

Der CHINESISCHE NATIONALCIRCUS steht auch wieder mit seiner Produktion the grand HONGKONG Hotel für hochkarätige Akrobatik und besondere Einblicke in die fremde Kultur Chinas. Hongkong war von Mitte des 19. bis zum Ende des letzten Jahrhunderts die britische Kronkolonie im südchinesischen Meer, umgeben von dem großen allgegenwärtigen Reich der Mitte. Nicht zuletzt ist es auch dieser besonderen Position zwischen den Welten geschuldet, dass in dieser Stadt Handel, Wirtschaft und Population boomten.

