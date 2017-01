CDU für Kreisverkehr am Bremger Weg

SPD gegen Kreisel an Kreuzung Bremger Weg /Windhauser Straße

Bürgermeister Hilleke schlägt in einer erneutenVorlage für den Hauptausschuss vor, dass an der Kreuzung Windhauser Straße/Bremger Weg ein Kreisel gebaut werden soll. Und das obwohl die Stadtverordnetenversammlung erst im Dezember entschieden hatte, genau dafür kein Geld zur Verfügung zu stellen.

Nun verkündet die CDU, sie bleibe bei ihrer Meinung aus der letzten Stadtratssitzung und sei für den Kreisel. Die SPD, die schon im Dezember geschlossen diesen Kreisel abgelehnt hat, bleibt ebenfalls bei ihrer Meinung. Die Sachlage hat sich im letzten Monat nicht geändert. Ob es sich an der Kreuzung Windhauser Straße/ Bremger Weg wirklich um einen Unfallschwerpunkt handelt, darüber sind die Experten geteilter Meinung. Jedenfalls regeln Kreisel dort den Verkehr optimal, wo gleichrangige Straßen aufeinandertreffen. In diesem Fall ist die Windhauser Straße jedoch eindeutig Vorfahrtstraße. Ein weiteres Problem ist, dass die Kleine Kampstraße nicht mit an den Kreisel angebunden werden kann.

Im Übrigen würden sich die Anwohner des Bremger Weges für den Kreisel bedanken. Wenn man dort nicht mehr die Vorfahrt der Fahrzeuge von der Windhauser Straße achten muss, wird der Bremger Weg eine noch attraktivere Abkürzung auf dem Weg von der Nordumgehung in die Innenstadt. Und die CDU hat schließlich für zahlreiche Sperrungen von Straßen im Schwalbenohl und Ennest gestimmt, damit der Verkehr auf die Nordumgehung geleitet wird. Mit ihrer jetzigen Haltung unterläuft sie die eigene Position.

Für die SPD ist der Bau eines Kreisels an der Kreuzung Bremger Weg/ Windhauser Straße eine Vergeudung von Steuermitteln, selbst wenn er die Stadt Attendorn„nur“ 100.000 Euro kosten sollte. Insgesamt kostet dieser Kreisel den Steuerzahler 200.000 Euro. Der Bürgermeister indes hat offenbar Probleme mit Mehrheitsentscheidungen hat, die seiner Meinung nicht entsprechen.