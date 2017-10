Breitbandausbau in Attendorn

Attendorn – Die Deutsche Telekom baut ihr Breitbandnetz in Attendorn aus. Aufgrund der damit verbundenen Tiefbauarbeiten sind Verkehrsbehinderungen unvermeidlich. So kommt es im Bereich der St.-Ursula-Straße in den Herbstferien zu Verkehrsbehinderungen.

Um den Schulbetrieb der St.-Ursula-Schulen nicht zu beeinträchtigen, werden diese Arbeiten vom 23. Oktober bis voraussichtlich zum 4. November 2017 in zwei Abschnitten durchgeführt.

Im ersten Bauabschnitt werden auf dem Gehweg der Hansastraße im Bereich der Bushaltestelle St.-Ursula-Schulen von der Einmündung St.-Ursula-Straße bis in Höhe des Grundstückes Hansastraße 16 (gegenüber dem Job-Center) Telefonleitungen verlegt.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Im zweiten Bauabschnitt wird zunächst die Fahrbahn der St.-Ursula-Straße von der Einmündung Hansastraße bis zur Einmündung … weiterlesen »