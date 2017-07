Biggedamm-Führungen in den Sommerferien

Attendorn – Die Hansestadt Attendorn bietet in den anstehenden Sommerferien an jedem Dienstag offene Biggedamm-Führungen an. Die Führungen finden im wöchentlichen Wechsel um 10.45 Uhr oder 17.45 Uhr statt. Zum Auftakt am 18. Juli startet die Führung um 10.45 Uhr. Eine Führung dauert ca. 90 Minuten. Die Karten kosten 5,00 Euro pro Person und sind bei der Tourist-Information am Rathaus, im Bürgerbüro der Hansestadt Attendorn oder unter www.tickets.attendorn.de erhältlich.

Foto: Tourismusverband Biggesee-Listersee

Vor den Toren der Stadt Attendorn entstand in den 1960er-Jahren die Biggetalsperre. Sie dient vornehmlich dazu, Wasser je nach Bedarf zu speichern bzw. abzugeben und so eine gleichmäßige Wassermenge in … weiterlesen »