Best of NRW – Zwei junge Musikerinnen begeistern ihr Puplikum

Frenetischer Applaus – begeisterte Zuhörer feiern die jungen Schwestern Anouchka und Katharina Hack in Attendorn

Attendorn – „BEST of NRW“ – die Ankündigung der beiden Musikerinnen Anouchka und Katharina Hack (Violoncello und Klavier) hatte seine vollste Berechtigung: was die Schwestern, beide erst 22 bzw. 24 Jahre alt, in der Aula des Rivius-Gymnasiums präsentierten, war musikalisch auf allerhöchstem Niveau.

Foto: Kulturring der Hansestadt Attendorn

Wenngleich die „Sonate für Violoncello und Klavier in e-moll op. 38“ von Johannes Brahms, mit der die jungen Instrumentalistinnen ihren Konzertabend eröffneten, aufgrund der ungewohnten Akustik in der Aula des Rivius-Gymnasiums vielleicht noch ein bisschen laut geriet, so gefiel beim … weiterlesen »