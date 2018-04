Beim Radrennen in Steinfurt starten für den TV Attendorn drei Fahrer

Beim Straßenrennen „Rund um Steinfurt“ standen am vergangenen Sonntag (15.04.2018) drei Fahrer des TV Attendorn am Start. Die neun Kilometer lange Runde war von Andreas Schneider, Daniel Kaufmann und Dominik Hennes im Rennen der Elite-C-Klasse acht Mal zu bewältigen. Wer von einem einfachen Kurs im flachen Münsterland ausgegangen war, wurde schnell eines Besseren belehrt. Ein Berg in der Mitte der Runde sorgte dafür, dass es ein harter Renneinsatz für alle Fahrer wurde. Obwohl pünktlich zum Rennbeginn die Sonne raus kam, hatten die Fahrer aufgrund eines regnerischen Vormittags zusätzlich mit nassen und glatten Straßenverhältnissen zu kämpfen.

Bei seinem Saisonstart war Andreas Schneider … weiterlesen »