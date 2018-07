Bei starkem Regen Kontrolle verloren

Attendorn (ots) – Am Mittwoch gegen 19.55 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem PKW von Attendorn in Fahrtrichtung Plettenberg. Bei starkem Regen brach das Fahrzeugheck ausgangs einer Rechtskurve aus. Trotz Gegenlenkens kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich leicht und wurde zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 4000 Euro.

Foto: Kreispolizeibehörde Olpe

Quelle: Kreispolizeibehörde Olpe

