Attendorner Oberligateam beim Triathlon in Riesenbeck am Start

Attendorn – Mit Marvin Griese, Max Zbocna und Benjamin Selter konnte Mannschaftskapitän Stefan Wortmann seine zur Zeit beste Mannschaft beim dritten Wettkampftag der Triathlon-Oberliga in Riesenbeck aufbieten. Ideale Temperaturen zu Wasser und zu Land boten zudem gutem Rahmenbedingungen für die zu absolvierenden 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und den abschließenden 10 Kilometer-Lauf. Diese wusste vor allem Max Zbocna ganz zu nutzen. War er bereits als 5. Platzierter aus dem Wasser gestiegen so konnte er sich kontinuierlich in der Spitzengruppe halten und als Bester im Hansestädter Team in einer Gesamtzeit von hervorragenden 2:03:46 mit Gesamtrang 9 finishen. „Die Leistung … weiterlesen »