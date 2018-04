Attendorner Kulturring – Was ist los im Zoo?

Eine musikalische Geschichte mit Tom Jacobs (Erzähler) und dem Forseti Saxophonquartett

Attendorn – Auch in diesem Jahr lädt der Attendorner Kulturring seine jungen Zuhörer im Alter von 5 – 8 Jahren wieder zu einem musikalischen Nachmittag in die Galerie des Rathauses ein. Am Sonntag, den 6. Mai nehmen die Musiker des Kölner Forseti- Saxophonquartetts alle Kinder um 15.30 Uhr mit auf einen Ausflug in den Zoo, in dem sich merkwürdige Dinge ereignen.

Gerade als der Zoodirektor Besuch von vielen Kindern erwartet, denen er gerne seine Tiere zeigen möchte, benehmen sich diese äußerst seltsam: Der Elefant Eugen hat plötzlich Schnupfen, der Löwe Hartmut … weiterlesen »