Attendorner Innenstadtentwicklung auch in 2017 besonders im Fokus

Attendorn – Die Hansestadt Attendorn zieht eine positive Bilanz zum Fortschritt der Baumaßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt für das Jahr 2016. Im neuen Jahr wird die Innenstadtentwicklung weiter vorangetrieben.

Das Jahr 2016 war geprägt von wichtigen Bauprojekten für die Innenstadtentwicklung in Attendorn. Nachdem die Hansestadt Attendorn im Juli 2016 in das Städtebauförderprogramm aufgenommen wurde, bestätigte auch der Zuwendungsbescheid im September 2016 das Innenstadtentwicklungskonzept. Etwa 1,7 Millionen Euro wurden für das Jahr 2016 bewilligt, weitere rund 7 Millionen Euro Städtebaufördermittel können in den nächsten Jahren durch die Stadt beantragt werden.

Quelle:Hansestadt Attendorn

Insgesamt fällt die Bilanz zum Jahreswechsel positiv aus, denn ein umfangreiches Pensum … weiterlesen »