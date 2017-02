Attendorn: Ungewöhnlicher Diebstahl

Attendorn. Am Dienstag hielt sich ein 40-Jähriger zwischen 14:00 und 18:00 Uhr zusammen mit einem 34-Jährigen in der Wohnung eines 47-jährigen Bekannten in der Kölner Straße in Attendorn auf und man trank gemeinsam Bier.

Am Folgetag bemerkte der Geschädigte, dass ihm Geldbörse und Gebiss fehlten. Die Geldbörse mit persönlichen Papieren, einer Debitkarte und 5 EUR Bargeld lag im genannten Tatzeitraum auf dem Tisch und das Gebiss (Vollprothese) befand sich in seinem Rucksack im selben Raum. Der Geschädigte verdächtigt den 34-Jährigen des Diebstahls und erstattet Anzeige. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.230 EUR.

Quelle: OTS

