Attendorn – Saisonfinale am Biggedamm

Attendorn – Die Hansestadt Attendorn bietet die beiden letzten Biggedamm-Führungen vor der Winterpause an.

Die Führungen durch die „Unterwelt des Biggesess“ entpuppten sich in diesem Jahr als wahrer Renner. Zum Abschluss der touristischen Saison am Biggedamm bietet die Hansestadt Attendorn noch einmal zwei Führungen an.

Diese finden am Dienstag, 24. Oktober 2017, um 10 Uhr, und am Donnerstag, 2. November 2017, um 15.30 Uhr statt.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Wie funktioniert eigentlich der Biggesee? Die Antwort auf diese Frage erfahren die Gäste während einer Führung rund um den Biggedamm. Zu Beginn wird den Besuchern ein kurzer Informationsfilm im Besucherpavillon unterhalb des Leuchtturmes gezeigt. Anschließend gibt … weiterlesen »